Кембридж, США, , 13:43 — REGNUM Известная актриса и музыкант Куин Латифа стала лауреатом премии Гарвардского университета за вклад в историю и культуру афроамериканцев, об этом 22 октября сообщает Associated Press.

Награда будет вручена сегодня, 22 октября, в городе Кембридж штата Массачусетс в центре исследования Африки и афроамериканцев.

Латифа стала одной из семи лауреатов указанной премии. Среди других награжденных — поэт Рита Дав, художник Керри Джеймс Маршалл и другие.

Премия, которой удостоилась актриса, получила название в честь Уильяма Эдуарда Беркхардта Дюбуа — первого студента-афроамериканца, получившего докторскую степень в Гарварде в 1895 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В США тренер не дал школьнику стрелять, обняв его