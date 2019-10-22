Москва, , 13:34 — REGNUM Законопроект об ограничении использования химических реагентов при зимней очистке улиц внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

Предлагается отказаться от химии на тротуарах, остановках общественного транспорта, пешеходных и велосипедных дорожках.

«Во многих городах для очистки улиц от снега и льда используются противогололедные реагенты. Эти химикаты представляют опасность для здоровья, способны вызывать раздражение кожи и дыхательных путей. Страдают и люди, и животные. Есть и материальный ущерб — обувь быстро выходит из строя, портится одежда», — отметил Миронов.

Парламентарии предлагают альтернативу: вполне можно обойтись без опасной химии, заменив ее, например, гранитной крошкой или песком.