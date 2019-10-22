Краснодар, , 13:15 — REGNUM Николаевский бульвар в Краснодаре планируют благоустроить в 2021—2022 года, проект благоустройства был представлен жителям 22 октября, сообщила пресс-служба администрации города. Проект обещают откорректировать с учётом пожеланий и предложений горожан.

«Безусловно, впереди ещё несколько встреч, но по итогам первого проектного семинара уже есть представление о том, каким видят Николаевский бульвар сами жители. Именно пожелания горожан станут отправной точкой в обновлении этой зеленой зоны. По решению большинства, здесь должен преобладать природный ландшафт. Наша задача — по максимуму сохранить все деревья и зелёные насаждения», — сказала главный архитектор города Наталья Машталир.

Благоустройство первой очереди бульвара, в границах ул. им. Валерия Гассия и ул. им. Невкипелого, планируется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Жильё и городская среда». Проектировщики, в числе прочего, предложили организовать велодорожки и площадки для выгула собак, оборудовать ландшафтную подсветку, закрыть водозаборы перголами — навесами из вьющихся растений. Реализация проекта намечена на 2021—2022 годы.

В мэрии напомнили, что только в 2019 году в Краснодаре благоустраивают девять зеленых зон, работы по приведению в порядок шести зон уже завершены, ведется благоустройство скверов «Майского» в Фестивальном микрорайоне, «Прохладного» в ст. Старокорсунской, «Памяти жертв фашизма» на ул. Российской.