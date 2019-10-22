Краснодар, , 13:05 — REGNUM Прямые пассажирские авиарейсы свяжут аэропорты Краснодара и Мюнхена с 22 декабря, продажи авиабилетов уже открыты, сообщила пресс-служба авиакомпании-перевозчика «Азимут».

Рейсы в столицу Баварии и обратно в Краснодар будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Самолёт из Краснодара будет вылетать в 09:00, приземление в Мюнхене запланировано на 10:55. Обратно из Мюнхена рейс будет отправляться в 12:00, прибытие — в 18:00.

Стоимость билетов на первый прямой рейс из Краснодара в Мюнхен начинается от 3 тыс. 410 рублей за место без багажа, самый дорогой билет стоит 39,4 тыс. рублей. В обратную сторону стоимость билетов начинается от 6 тыс. 120 рублей, самые дорогие билеты обойдутся в 42,3 тыс. рублей.