Цхинвал, , 13:04 — REGNUM Компания «Юг-Телеком» провела сети высокоскоростного безлимитного интернета в районный центр Дзау. В ближайшие дни абонентов начнут подключать к коммуникациям фирмы, об этом сообщил гендиректор интернет-провайдера Григорий Кочиев.

В данный момент идут работы по проведению коммуникаций в одно из наиболее крупных сел Цхинвальского района — Хетагурово, затем сети будут проведены в село Дменис. До конца года «Юг-Телеком» планирует подключить оба населенных пункта к кабельному безлимитному интернету. В начале 2020 года компания начнет проводить сети в Знаур, Ленингор и Квайсу.

После прокладки кабелей интернета по всей территории Южной Осетии руководство компании «Юг-Телеком» рассмотрит возможности проведения IP-телефонии и интернет-телевидения.

Реализация проекта по обеспечению жителей республики безлимитным высокоскоростным кабельным интернетом началась в конце 2017 года. В сентябре 2018 г. был полностью охвачен интернетом Цхинвал. Начались работы по обеспечению высокоскоростным кабельным интернетом районов республики.

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