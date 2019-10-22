Джакарта, , 13:04 — REGNUM Полиция установила в качестве подозреваемых в лесных пожарах 17 предприятий и 345 человек, сообщает Kompas.

«До сегодняшнего дня число подозреваемых составляет 345 человек и 17 компаний», — заявил комиссар национальной полиции Асеп Ади Сапутра, не уточняя названия компаний.

По его словам, полиция расследует в общей сложности 147 случаев, связанных с лесными пожарами. Из них 92 дела были переданы в прокуратуру.

Ранее полиция назвала 11 компаний подозреваемыми в лесных пожарах в шести регионах страны, а именно в Джамбу, Риау, Южная Суматра, Южный Калимантан, Центральный Калимантан и Западный Калимантан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в трех индонезийских провинциях было выявлено 158 горячих точек. В связи с этим индекс загрязнения воздуха в провинциях Риау, Джамби и Южная Суматра находится на опасном уровне.

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