Новосибирск, , 12:57 — REGNUM Профессор НГТУ НЭТИ, доктор технических наук Владимир Ларичкин рассказал о последствиях активности Семипалатинского полигона, в том числе и для Новосибирской области, сообщается на сайте вуза.

В его докладе «Испытания на Семипалатинском ядерном полигоне. Радиационная обстановка сегодня на прилегающих к нему территориях» отмечается, что Советский Союз проводил ядерные испытания на полигоне с 1949 по 1991 год. Всего было проведено 475 взрывов, из которых 88 — воздушные (восемь — высотные), 30 — наземные и 357 — подземные.

«От этих испытаний пострадали не только ближайшие области Казахстана, но и прилегающие к их границам территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей, — уточняет профессор. — Южная граница Новосибирской области удалена от полигона на 300 — 500 км, Новосибирск — на 600 км. Прямое воздействие на радиоактивное загрязнение Новосибирской области оказало 21 испытание, из них 14 — на Новосибирск».

Владимир Ларичкин подчёркивает, что на население воздействовало как внешнее облучение, так и внутреннее. Оно было вызвано загрязнением кормов для животных, а затем и продуктов животного и растительного происхождения. Последние, попадая в организм человека, облучали его изнутри. Кроме того, после закрытия полигон не охранялся и заражённые металлоконструкции сдавались на металлолом, что расширяло область радиационного загрязнения.

Согласно выводам профессора новосибирского вуза, где бы на Земле не проводились ядерные испытания — это всегда вред окружающей среде и населению.