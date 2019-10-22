Москва, , 13:12 — REGNUM Аномально теплая погода ожидается в Москве в ближайшие дни. Об этом рассказал Начальник ситуационного центра Росгидромета и заместитель директора Гидрометцентра Юрий Варакин, сообщает 22 октября RT.

По его данным, в течение этой недели температура воздуха будет в столице выше сложившейся нормы. Похолодание начнется только в начале следующей недели, но в эти выходные днем будет от +12 до +14 °С. В ночное время заморозков не ожидается, температура не опустится ниже +6 °С.

Также Варакин рассказал, что погода будет в эти дни облачной, но преимущественно без осадков. Серьезное похолодание ожидается со следующего понедельника. Температура воздуха ночью может опуститься до 0 °C, что может стать причиной выпадения дождя со снегом, отметил он.