Москва, , 12:48 — REGNUM Законопроект о признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка для целей получения гражданства РФ правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Граждане Республики Белоруссия и граждане Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных абзацем первым настоящей части, могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования, указанного в абзаце первом настоящей части. Порядок подачи таких заявлений определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел», — прописано в тексте поправок.

За период действия указанной нормы, то есть с мая 2014 г. носителями русского языка признано около 80 тыс. соискателей российского гражданства, из них граждан Украины — порядка 47 тыс., граждан Белоруссии — более 800 человек.

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