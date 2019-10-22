Москва, , 12:46 — REGNUM До 2035 года в Новой Москве планируется создать 90 парковых и рекреационных зон. Об этом 22 октября сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) уже ведутся работы по созданию семи парков и зон отдыха.

Как отметил Владимир Жидкин, одна из 19 уже созданных зон отдыха открылась в старинной усадьбе в селе Кленово. Здесь поставили лавки, оборудовали две детские площадки и одну спортивную, сцену и трибуны для зрителей в зеленом театре. Также установили освещение, озеленили территорию.

Работы выполнены за счет бюджетных средств. Однако в сообщении отмечается, что проектированием и созданием парков и общественных пространств в ТиНАО все чаще занимаются инвесторы.

Всего до 2035 года в Новой Москве планируется создать 90 парковых и рекреационных зон. Для этого выделено около 12 тысяч гектаров земли.