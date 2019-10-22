Прибайкальский район, Бурятия, , 12:40 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии после проведения ремонтных работ 92-летний местный житель остался без тепла и водоснабжения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республик, участок теплотрассы, ведущий к дому пенсионера, не был восстановлен.

В ситуацию пришлось вмешаться надзорному органу, куда обратился престарелый мужчина. Прокурор направил иск с требованием обязать комитет по управлению муниципальным хозяйством района организовать тепловодоснабжение потребителя. Суд, в свою очередь, согласился с этими требованиями.

«К настоящему времени ремонтные работы завершены, дом пенсионера подключен к системе тепло‑ и водоснабжения», — заключили в прокуратуре.

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