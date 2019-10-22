Новосибирск, , 12:35 — REGNUM Передача объектов социальной и коммунальной инфраструктуры новосибирского Академгородка организациям Минобрнауки России стала результатом инициативы Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), сообщил 22 октября управляющий делами отделения Владимир Щенятский.

Он напомнил, что еще в апреле 2016 года СО РАН направило на имя президента Академии письменный отказ от права оперативного управления рядом федеральных объектов недвижимости.

«Речь шла о станции обезжелезивания артезианской воды на Бердском шоссе и о коммуникациях: канализационном самотечном коллекторе, теплотрассе и теплосетях», — приводит слова Щенятского издание «Наука в Сибири».

Отмечается, что кроме объектов коммунальной инфраструктуры, в письме говорится о зданиях восьми детских садов и складов при некоторых из них.

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В издании отметили, что сегодня СО РАН проводит инвентаризацию оставшихся объектов имущественного комплекса в целях определения путей их оптимального и эффективного использования.

Ранее, напомним, правительство России распорядилось передать 27 объектов недвижимого имущества СО РАН структурам министерства науки и высшего образования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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