Ульяновск, , 12:35 — REGNUM В Ульяновской области планируют создать карту безопасных маршрутов школьников. Эта инициатива прозвучала на совещании по вопросам реализации проекта «Безопасный город» при обсуждении трагической гибели школьницы в Саратове. Первые карты стали внедрять в Димитровграде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Говоря о реализации в регионе проекта «Безопасный город» и завершении создания системы «112», губернатор Ульяновской области Сергей Морозов акцентировал внимание на необходимости создания безопасных маршрутов движения для школьников.

«Страшный трагический случай, который произошел в Саратове, заставляет нас пересмотреть планы, составить карту изучения риска безопасности детей по маршрутам следования», — сказал глава региона, отметив, что за два года все образовательные учреждения необходимо оснастить системами видеонаблюдения, интегрированными в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

По словам Сергея Морозов, карты безопасного маршрута стали появляться в Димитровграде, и аналогичные карты необходимо сделать во всех муниципалитетах:

«Нужно пройти по всей цепочке, по которой дети идут в школы, чтобы выявить недострои, места сбора антисоциальных элементов».

Напомним, в регионе будет разработана карта рисков безопасности учащихся, в рамках составления которой будут обследованы прилегающие к школам территории и потенциально опасные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2019 года в Саратове была убита девятилетняя девочка. Её труп был обнаружен в ночь на 11 октября. Школьница вышла из дома, но не дошла до учебного заведения. Путь девочки пролегал мимо гаражей, где и наши её тело. В убийстве сознался местный житель. Известно, что он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

После трагедии члены ОНФ заявили, что проверят на безопасность маршруты, по которым дети в российских регионах ходят в школу.