Михайловка, Волгоградская область, , 12:32 — REGNUM 29-летнюю сотрудницу почтового отделения города Михайловка Волгоградской области задержали по подозрению в мошенничестве. Во время выдачи пенсий она подменила нескольким пенсионерам настоящие деньги на купюры «Банка приколов». Возбуждено уголовное дело, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 85-летний житель Михайловки. Он рассказал, что в магазине чуть было не расплатился сувенирными деньгами. 12 октября к нему приходила почтальон и выдала пенсию, 15 тысяч рублей оказались не настоящими. Сотрудницу почты задержали сотрудники уголовного розыска, она призналась в преступлении. Выяснилось, что таким же образом почтальон обманула и 83-летнюю пенсионерку, подменив ей более 21 тысячи рублей.

Почтальону избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.