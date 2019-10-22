Украина, , 12:19 — REGNUM На Украине следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта в Полтавской области, в результате которой погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

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Уточняется, что дело возбуждено по ст. 291 УК Украины — «Нарушение действующих на транспорте правил».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Полтавской области Украины упал и разбился вертолёт Robinson-44. Винтокрылая машина рухнула на приусадебный участок одного из хозяйств на въезде в село Тарасенково Оржицкого района Полтавской области. В результате пилот погиб.

Как уточнили в Генпрокуратуре Украины, при осмотре места происшествия никаких документов и других вещей, которые бы идентифицировали личность, обнаружено не было. По предварительной информации, на борту воздушного судна находился бывший народный депутат Украины, экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый.