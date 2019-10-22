Барнаул, , 12:14 — REGNUM Физиологи Алтайского госуниверситета (АлтГУ) установили, что подавляющее большинство молодых жителей Барнаула питается неправильно, пренебрегает здоровыми продуктами и «покупается» на рекламу. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба вуза.

Объектом исследования учёных стала молодежь Барнаула: юноши от 17 до 21 года и девушки от 16 до 20 лет. К этой возрастной категории относятся школьники, учащиеся колледжей, студенты и работающая молодежь. Всего социологи планируют опросить по 500 юношей и девушек.

Однако первые полученные результаты встревожили исследователей.

«Сейчас мы проводим популяционное исследование, в результате которого уже вырисовываются настораживающие результаты, говорящие о том, что в городе почти нет молодых людей без нарушения пищевого поведения!» — сказала научный руководитель проекта, профессор Ольга Филатова.

По её словам, после обследования около 70 девушек нарушения пищевого поведения не были найдены только у четырёх из них.

«Делая предварительные выводы, мы пришли к единому мнению, что на пищевое поведение молодежи огромное влияние оказывают средства массовой информации, навязывающие некий «идеальный» образ, к которому люди пытаются стремиться», — сказала учёный.

Отмечается, что итогом исследовательской работы станет разработка рекомендаций по правильному питанию молодых людей, использованию в их ежедневном рационе определенного количества здоровой правильной пищи, поскольку на сегодняшний день среди молодежи распространен большой процент заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом.

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