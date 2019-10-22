Самара, , 12:34 — REGNUM На Параде Памяти в Самаре военнослужащие Центрального военного округа пройдут маршем в обмундировании времен Великой Отечественной войны. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По сообщению пресс-службы, в Параде Памяти, посвященному военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, примут участие военнослужащие шести воинских частей Центрального военного округа.

Отмечается, что военнослужащие уже начали тренировки, в которых отрабатывают необходимые навыки.

По сообщению пресс-службы военного округа, в этом году военнослужащие на параде пройдут в шинелях, маскхалатах, ватниках и кирзовых сапогах времен Великой Отечественной войны. В руках они будут держать легендарные винтовки Мосина, пистолет-пулеметы Шпагина и другое оружие.

Напомним, что Парад Памяти, посвящённый военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, пройдет в Самаре 7 ноября. Он станет первым праздничным мероприятием, которое будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.