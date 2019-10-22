Стокгольм, , 12:03 — REGNUM Игра Darksiders Genesis выйдет на PC и Google Stadia 5 декабря 2019 года. Об этом 22 октября сообщает портал Gematsu.

При этом версия для игровых консолей выйдет только в 2020 году. Её геймерам следует ожидать 14 февраля.

Напомним, Darksiders Genesis — это четвёртая игра в популярной серии Darksiders. Новый проект будет посвящён Раздору, последнему из всадников Апокалипсиса.

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