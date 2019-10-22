Оксфорд, Великобритания, , 12:04 — REGNUM Сотрудники Оксфордского института интернета выяснили, что увлечение видеоиграми не является клиническим расстройством. Об этом 21 октября сообщил сайт gameindustry.biz.

Исследователи уверены в том, что чрезмерное увлечение видеоиграми не наносит вреда геймерам. При этом они отметили, что игры помогают детям и подросткам отвлечься от проблем и удовлетворить ряд потребностей.

Напомним, Оксфордский институт интернета — это одно из подразделений Оксфордского университета. Его сотрудники и студенты занимаются изучением влияния интернета на жизнь современных людей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Dota Underlords появятся парный и свободный режимы