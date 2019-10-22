Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM Трём екатеринбургским скверам, которые поставили под особую охрану, не будут менять топонимы. Об этом сообщает «Новый день».

На заседании гордумы 22 октября депутат Дмитрий Сергин подчеркнул, что сквер ЮНЕСКО, сквер имени Авета Тертеряна и сквер на улице Клары Цеткин не имеют официальных названий. По мнению парламентария, нужно сначала узаконить топонимы, а потом уже придать территориям особый статус.

Тем не менее, предложение Сергина не нашло поддержки у других депутатов. Юристы аппарата гордумы же заметили, что никакой юридической процедуры нарушено не будет, даже если у скверов нет официальных топонимов.

«Эти названия устоялись в советское время, и я не вижу в них ничего плохого», — добавил скандальный депутат, глава комиссии по горхозяйству Александр Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, трём екатеринбургских скверам придали статус особо охраняемых природных территорий местного значения. Теперь зелёные зоны будут защищены от капитального строительства.

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