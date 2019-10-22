Джакарта, , 11:43 — REGNUM В Индонезии пройдет международная выставка молодых изобретателей (IEYI) 2019 года, которая также является конкурсом инноваций и изобретений, сообщает Antara.

IEYI будет проводиться в рамках серии мероприятий на индонезийской научной выставке (ISE) 2019 года.

«Деятельность ISE и организация IEYI предоставят общественности, особенно молодому поколению, возможность увидеть научный прогресс в Индонезии, создавать международные сети, а также открывать возможность для всех сторон участвовать в научно-исследовательская деятельность», — заявили на пресс-конференции, посвященной программе ISE, в Джакарте.

Индонезийская научная выставка пройдет в Серпонге с 23−26 октября 2019 года.

Известно, что к IEYI в этом году присоединились 150 исследовательских проектов от 11 международных участников из Индонезии, Японии, Макао, Малайзии, Филиппин, России, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Китая и Вьетнама.

Напомним, Индонезия проводит международную выставку молодых изобретателей в третий раз. Предыдущие два мероприятия состоялись в 2007 году в Джокьякарте и в 2014 году в Джакарте.