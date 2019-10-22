Вашингтон, , 11:41 — REGNUM В Steam стартовало бета-тестирование функции Remote Play Together. Она позволит геймерам запускать игры с локальным мультиплеером через интернет, сообщалось в официальном блоге Steam 21 октября.

Благодаря новой функции, только одному из пользователей нужно будет купить игру. Остальные присоединятся напрямую к его игровой сессии, даже не обладая собственной копией проекта.

Напомним, Steam — это популярный сервис цифровой дистрибуции игр от компании Valve. Платформа была запущена в 2003 году.

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