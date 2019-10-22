Нью-Дели, , 12:01 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил достижения экономиста индийского происхождения Абхиджита Банерджи, который был удостоен Нобелевской премии по экономике. Об этом 22 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В своём аккаунте в Twitter Нарендра Моди опубликовал фотографию со встречи с Абхиджитом Банерджи и заявил: «Его приверженность расширению прав и свобод человека видна невооружённым глазом». Премьер-министр южноазиатского государства также пожелал нобелевскому лауреат новых свершений и успехов на профессиональном пути. СМИ Индии также сообщили, что в ходе встречи Нарендра Моди и Абхиджит Банерджи обменялись мнениями относительно перспектив развития экономики Индии. Ранее влиятельный экономист выступил с критикой экономической политики правительства «Бхаратия джаната парти» (БДП), которая привела к падению темпов прироста ВВП и оттоку инвестиций из Индии.

Напомним, что 14 октября премия Государственного банка Швеции имени Альберта Нобеля по экономике были удостоены Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Награда была присуждена данным исследователям за экспериментальный подход к борьбе с бедностью.