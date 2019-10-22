Москва, , 11:36 — REGNUM Около 200 тысяч молодых людей в Москве занимаются уличными видами спорта. Об этом 22 октября сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова на заседании комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы работаем с такой категорией, как субкультуры нашего города, и порядка 200 тысяч молодых людей занимаются уличными видами спорта, и мы ведем для них отдельный проект», — заявила чиновница.

Также Драгунова отметила, что больше всего молодежи проживает в Восточном, Юго-Восточном, Южном и Западном административных округах столицы. Меньше всего молодых жителей в Новой Москве и Зеленограде.

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