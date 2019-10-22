Асмэра, , 12:03 — REGNUM Дважды в год представительство ЮНИСЕФ в Эритрее завозит большую партию вакцин, чтобы помочь властям страны сохранить охват вакцинации детей, один из самых высоких в регионе Восточной и Южной Африки. Самолет ЮНИСЕФ прибыл в Эритрею с почти 4,3 миллионами доз различных жизненно важных вакцин для детей на борту. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство TesfaNews.

Представитель ЮНИСЕФ в Эритрее Шахин Нилофер заявила: «Доставка вакцин в Эритрею силами ЮНИСЕФ два раза в год подкрепляет усилия министерства здравоохранения страны по достижению целей иммунизации населения и дальнейшего снижению младенческой и детской смертности. Так мы уверены, что все эритрейские дети получают необходимые вакцины в течение года».

С 2014 года ЮНИСЕФ предоставляет собственные авиационные чартеры, чтобы обеспечить своевременную доставку вакцин для поддержки населения Эритреи — поддерживать высокий уровень иммунизации и удостовериться, что ни один ребенок не остался без внимания.

Данные вакцины закупаются при частичном финансировании со стороны Глобального партнерства в области здравоохранения и финансировании ЮНИСЕФ, также правительства Эритреи.

Благодаря согласованным усилиям партнеров (ЮНИСЕФ и ВОЗ), программа иммунизации в Эритрее обеспечила более чем 95-процентный охват населения в течение последних пяти лет.