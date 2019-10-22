Махачкала, , 11:46 — REGNUM В Дагестане уволен с должности главный редактор республиканской газеты «Истина» на аварском языке Али Камалов, возглавлявший редакцию с 1991 года. Приказ об этом от 22 октября подписал министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев.

В документе, копия которого имеется в распоряжении ИА REGNUM, указано, что основанием для увольнения стало принятие Камаловым «необоснованного решения по расходованию бюджетных средств». Речь идет о нецелевом использовании денег, выделенных из резервного фонда правительства республики летом 2017 года.

По данным еженедельника «Молодежь Дагестана», в 2017 году редакция газеты «Истина» получила 1,6 млн рублей на проведение международной экспедиции «Путешествие на остров Русский». Однако главред потратил бюджетные деньги на организацию и проведение ряда других мероприятий.

Поскольку нецелевое расходование бюджетных средств относится к категории преступлений небольшой тяжести, и с момента его совершения прошло порядка двух лет, уголовное дело в отношении Камалова возбуждаться не будет за истечением срока давности совершенного преступления.

Отметим, что с 1999 года Камалов также является председателем Союза журналистов Дагестана. В 2003 году он был избран секретарем Союза журналистов России, где отвечает за работу с отделениями в регионах Северного Кавказа и занимается вопросами национальной прессы.