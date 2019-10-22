Тверь, , 11:31 — REGNUM Бывшего заместителя главы администрации Твери трудоустроили в частную фирму, занимающуюся предоставлением коммунальных услуг, с нарушением федерального законодательства. О нарушении антикоррупционного законодательства по итогам проверки сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры 22 октября.

Бывший чиновник после увольнения из администрации города устроился на работу в тверское ООО «Т», осуществляющее деятельность по предоставлению коммунальных услуг. Федеральное законодательство требует от работодателя, который принимает на работу бывшего государственного или муниципального служащего, в течение 10 дней сообщить о заключении договора работодателю по последнему месту его работы. Однако, как выяснила прокуратура, соответствующее уведомление не направлялось.

В отношении руководителя компании и самого юридического лица были возбуждены административные дела, суд по результатам их рассмотрения назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.