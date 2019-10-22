Вашингтон, , 11:33 — REGNUM В тактической многопользовательской игре Dota Underlords появятся два новых режима. Об этом разработчики из Valve рассказали на официальном сайте проекта 21 октября.

В парном режиме игроки смогут объединяться в небольшие команды с одним своим другом и сражаться против семи дуэтов-соперников. В игре также появится свободный режим, который позволит быстро воссоздать на поле боя любую возможную игровую ситуацию — он подойдёт для тренировки различных персонажей.

Напомним, Dota Underlords вышла 20 июня 2019 года. Это вариация популярной модификации Dota Autochess, созданная компанией Vavle.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели игры про космос «Наша вселенная» выпустили пре-альфа версию