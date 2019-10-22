Владимир, , 11:29 — REGNUM Во Владимире начальник отдела хранения ракетно-артиллерийского вооружения войсковой части 55 443-ВП майор Сергей Гриценко, экс-командир отделения этой же воинской части сержант запаса Андрей Титкин и начальник смены батальона связи войсковой части 23 449 старший лейтенант Максим Вилинский осуждены за хищение комплектующих к огнестрельному оружию. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Трое военнослужащих с июля по октябрь 2018 года похитили из хранилища войсковой части 11 тепловизионных прицелов к огнестрельному оружию, которые затем продали через интернет. Ущерб составил более 7,7 млн рублей. Во время предварительного следствия у них нашли почти 3,8 млн рублей и три тепловизионных прицела. Изъятое при обысках вернули государству, на имущество обвиняемых наложили арест.

Гриценко признали виновным по статье «Хищение комплектующих деталей к огнестрельному оружию группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения», Титкина — «Хищение комплектующих деталей к огнестрельному оружию группой лиц по предварительному сговору», Вилинского — «Пособничество в хищении комплектующих деталей к огнестрельному оружию группой лиц по предварительному сговору». Они были приговорены к пяти, четырём и трём годам лишения свободы соответственно. Также их обязали возместить ущерб, причинённый Министерству обороны. Решение суда обжаловали его в Московском окружном военном суде, однако он не удовлетворил апелляцию.