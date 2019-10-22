Москва, , 11:31 — REGNUM Каховскую линию московского метро полностью закроют для пассажиров с 26 октября. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Закрытие ветки связано со строительством Большой кольцевой линии. На линии реконструируют и переоснастят станции и тоннели для их последующего включения в состав БКЛ. Каховская линия была открыта для пассажиров в 1969 году, поэтому ее инфраструктура нуждается в масштабном обновлении для корректной работы в условиях высокой интенсивности перевозок.

Станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» откроются уже после включения в БКЛ. На время закрытия пассажиры смогут пользоваться станциями «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, наземным транспортом. Также будет работать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций метро.

В пресс-службе напомнили, что с 26 октября в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта. Узнать обо всех ограничениях можно на Едином транспортном портале.