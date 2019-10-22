Москва, , 11:26 — REGNUM Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин провел выездной личный приём военнослужащих 201-й военной базы на полигоне «Харб-Майдон», где проходят совместные учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2019». Об этом ИА REGNUM 22 октября сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В рамках этой встречи российские военнослужащие, которые хотят поступить в вузы на территории РФ, пожаловались на отсутствие лицензированных мест для сдачи единого государственного экзамена. В свою очередь Лапин сказал, что военнослужащие смогут сдать ЕГЭ на базе 14 школы, являющейся филиалом российско-таджикского славянского университета, в городе Душанбе (Таджикистан). Кроме того, он распорядился проработать предложения по расширению медперсонала в военных городках Бохтар и Душанбе, а также озвучил сроки ввода новых социальных объектов базы.

«Спортивный комплекс «Старт» мы должны сдать до 9 мая 2020 года, и там должны быть открыты секции для детей. Культурно-досуговый центр планируется в ноябре-декабре 2020 года, самый крайний срок — февраль 2021 года», — заявил командующий.

Напомним, что, по данным ЦВО, дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Она расположена в двух городах — Душанбе и Бохтаре и, согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, она будет находиться в Таджикистане до 2042 года.