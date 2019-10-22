Нью-Дели, , 11:55 — REGNUM С памятника жертвам сикхских погромов в библиотеке Отис города Норуич, штат Коннектикут, убрали портрет индийского экстремиста Джарнаила Сингха Биндравала. Об этом 22 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Генконсул Индии в Нью-Йорке, США, Сандип Чакраборти высоко оценил решение руководства библиотеки Отис убрать портрет Джарнаила Сингха Биндравала с мемориала жертвам сикхских погромов 1984 года. «Это мудрое решение, которое позволит избежать раскола в индийском сообществе в США», — заключил он.

Джарнаил Сингх Биндравал был лидером сикхской религиозной группы Дамдами Таксал, основной целью которой являлось «возвращение к корням чистого сикхизма». Джарнаил Сингх Биндравал был убит в ходе операции сухопутных войск Индии «Голубая звезда». По официальной версии, сикхский лидер был сепаратистом и представлял угрозу территориальной целостности Индии, однако многие сикхи почитают его как мученика. В качестве непосредственной мести за «Голубую звезду» индийские сикхи убили премьер-министра Индии Индиру Ганди, что спровоцировало масштабные антисикхские выступления по всей стране. Число жертв сикхских погромов составляет более 2800 человек.