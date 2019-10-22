Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM Три екатеринбургских сквера защитили от застройки особым статусом. Об этом сообщает «Новый день».

Решение приняли на заседании городской думы большинством голосов. Теперь сквер ЮНЕСКО, сквер на улице Клары Цеткин и сквер имени Авета Тертеряна получат статус особо охраняемых природных территорий местного значения.

Как оказалось, в мэрии Екатеринбурга обнаружили ценные породы деревьев в указанных скверах. Также обнаружилось, что в зелёных зонах не проложено никаких инженерных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат гордумы Игорь Николаев подверг сомнение необходимость придания скверам особого статуса. По мнению парламентария, изменение может усложнить ремонтные работы внутри зелёных зон.

Читайте ранее в этом сюжете: Особый статус для парков и скверов вызвал споры в Екатеринбурге