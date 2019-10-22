Роквилл, США, , 11:33 — REGNUM Для MMORPG (массовая многопользовательская онлайн игра) The Elder Scrolls Online вышло дополнение под названием Dragonhold. Ролик с демонстрацией нового контента появился на YouTube-канале компании Bethesda 21 октября.

The Elder Scrolls Online: Dragonhold

В Dragonhold игроков ждут новая масштабная локация Южный Эльсвейр, цепочка уникальных сюжетных заданий и ряд обновлённых игровых механик. На PC дополнение уже доступно, а на консолях оно выйдет 5 ноября 2019 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, моддеры добавили в игру The Elder Scrolls V: Skyrim монстров, оружие, доспехи и руны из книжного цикла «Ведьмак». Разработкой модификации Skyrim Witcher занимался геймер с ником Talyn82.

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