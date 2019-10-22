Новосибирск, , 11:20 — REGNUM По ощущениям у нас всё с бедностью как-то не очень, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, анализируя данные Росстата о том, что в РФ снижается доля наименее обеспеченных групп населения.

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Некоторое время назад Дмитрий Медведев попросил губернаторов «не манипулировать цифрами». Знаете, когда идут колебания на пол процента в одну сторону, а потом в другую у меня всегда возникают некоторые сомнения в точности измерений. Тем более, когда эта статистика накладываются на реальность данную нам в ощущениях. А по ощущениям у нас все с бедностью как-то не очень. Я стал видеть намного больше не просто людей бедных, а людей, утративших всякую надежду на улучшение жизни, махнувших на себя рукой. И это очень беспокоит. Что же касается игр со статистикой, то это из какого-то другого пространства». Руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Росстата, доля российских семей, которым хватает доходов только на еду, сократилась с 15,2% в первом квартале до 14,1% во втором, а доля домохозяйств, заявивших о нехватке средств даже на питание, сократилась с 0,8% до 0,7%.

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