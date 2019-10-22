Улан-Удэ, , 11:16 — REGNUM Эксперты ОНФ в Бурятии рекомендовали властям Улан-Удэ перед благоустройством дворов обследовать коммунальные сети. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения организации, это позволит избежать случаев, когда свежеуложенный асфальт и новые клумбы уничтожают для устранения прорывов на теплотрассах.

Примеры подобного рода могут подсказать жители практически любого российского города. В Улан-Удэ, в частности, один из дворов попал в программу «Формирование комфортной городской среды». Но жители резонно указали властям на ветхое состояние коммуникаций, предложив сначала отремонтировать их.

«Мы рекомендовали либо сейчас изыскать средства и заменить теплосети, либо перенести работы по благоустройству на следующий год при условии замены труб. Но ни к просьбе жителей, ни к нам не прислушались», — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко.

В результате были проведены работы по благоустройству стоимостью 2 млн рублей — двор был заасфальтирован, установлены клумбы, скамейки, посажены кустарники.

Между тем, в компании «МРСК-Сибири-Бурятэнерго» сообщили фронтовикам, что на этом участке нужно провести прокладку дополнительных гильз. В городской администрации добавили, что на участке тепловой сети от тепловой камеры до жилого дома выявлено утончение стенки трубы.

Однако ремонт, который оценивается в 534 тыс. рублей не был проведён своевременно из-за отсутствия средств.

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