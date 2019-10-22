Найроби, , 11:13 — REGNUM Американские синоптики прогнозируют продолжительные проливные дожди в регионе Восточной Африки, который уже и так пострадал от нетипичных для данного времени года проливных дождей и наводнений. Об этом передает VOA Africa.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в регионах, включая южную часть Эфиопии, Южный Судан, Уганду, северную часть Танзании и Кению, с сентября по декабрь обычно выпадает небольшое количество осадков.

В этом году, однако, проливные дожди обрушились на регион на несколько недель, вызвав внезапные наводнения, которые привели к перемещению тысяч людей и сотен голов скота.

«Дождь начался прошлой ночью и все еще льет. Мы никогда не видели столько осадков. Это вызвало так много разрушений. Мы окружены водой. Дома разрушены, реки переполнились. Мы переходим на возвышенности, чтобы спасти наши жизни и жизни животных», — рассказывает житель пострадавшего кенийского района Уолде Гальма Дабасо в интервью VOA.

Вассила Тиау, метеоролог NOAA, сказал, что для начала короткого сезона дождей в восточной части Африки наблюдались чрезвычайно сильные ливни.

По данным NOAA, в районах южной Эфиопии, где обычно не бывает дождей примерно до октября, было зарегистрировано на 120 миллиметров больше обычного уровня осадков.

«Это примерно 625% от их нормального количества осадков», — сказал Тиау. «Эти дожди в регионе, — говорит он, — очень необычны».

Тиау сообщил, что причина нынешних проливных дождей в Восточной Африке в масштабных движениях океана и атмосферы.

Он говорит, что ветры принесли влажный, теплый воздух из западной части Индийского океана. Это, по его словам, «способствует избытку влаги, который вызывает чрезвычайное количество осадков в этом регионе… вызывая наводнения, которые мы наблюдаем».

Тиау добавил, что погода не изменится в ближайшие недели.

«В целом мы прогнозируем, что в октябре, ноябре и декабре в регионе выпадет [среднее] количество осадков», — говорит он, добавляя, что продолжающееся наводнение и сильные дожди могут повлиять на продовольственную безопасность в регионе.