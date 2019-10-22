Пекин, , 11:05 — REGNUM Китайские туристы осуществили в общей сложности 31 млн поездок за рубеж за первую половину 2019 года, сообщили в Министерстве культуры и туризма КНР, передает 22 октября агентство Синьхуа.

Таиланд возглавил топ-10 самых популярных стран среди китайских туристов по количеству осуществленных поездок за первое полугодие через туристические фирмы. Другими популярными пунктами назначения стали Япония, Вьетнам, Сингапур, Малайзия, Индонезия и Южная Корея.

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Отметим, что для развития туризма в стране власти Китая постоянно увеличивают количество прямых авиарейсов между городами Китая и других стран и регионов, включая Юго-Восточную Азию и Европу.

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