Нью-Дели, , 12:04 — REGNUM Правительство Индии представит новые законодательные акты, регулирующие деятельность социальных сетей, 15 января 2020 года. Об этом 22 октября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

В официальном письме, адресованном Верховному суду Индии, правительство южноазиатского государства подчеркнуло, что новое законодательство обяжет социальные сети раскрывать конфиденциальную информацию своих пользователей по требованию правительства. Нововведения затронут популярные соцсети, такие как Facebook и Twitter, а также мессенджеры, в том числе WhatsApp. Руководство указанных компаний выступает решительно против подобных требований и в настоящее время оспаривает решение правительства Индии в Верховном суде страны.

Напомним, что влиятельные политические силы Индии неоднократно выступали за ужесточение государственного контроля за деятельностью социальных сетей. По их словам, в Индии социальные сети и мессенджеры превратились в средство распространения ложных новостей и сведений, порочащих честь и достоинство влиятельных общественных и политических деятелей.