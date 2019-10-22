Кэри, США, , 11:05 — REGNUM Одна из создателей игры Satisfactory Натали Вервей рассказала, как сотрудничество с Epic Games помогает независимым студиям. По её мнению, компания позволяет авторам «сфокусироваться на создании хорошей игры», сообщил портал PCGamesN 21 октября.

Компьютерные игры Иван Шилов © ИА REGNUM

Вервей рассказала, что при сотрудничестве с Epic Games разработчикам «не нужно беспокоиться о соблюдении финансовых сроков». Благодаря этому независимые студии уделяют больше времени своим проектам, что в итоге сильно влияет на качество выпускаемого продукта.

Напомним, игра Satisfactory вышла 19 марта 2019 года. Проект можно приобрести только в онлайн-магазине Epic Games Store.

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