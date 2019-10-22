Улан-Удэ, , 10:58 — REGNUM За девять месяцев 2019 года правоохранителями в Бурятии ликвидировано 24 игорных заведения. При этом было изъято 684 единицы оборудования, в числе которых игровые автоматы, покерные столы, а также оргтехника. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

В результате было возбуждено двенадцать уголовных дел по статье за незаконную организацию и проведение азартных игр.

«Судами в текущем году удовлетворено 23 иска, поданных по инициативе регионального МВД, о признании изъятого имущества бесхозяйным. Это является правовым основанием для проведения процедуры уничтожения», — сообщили в ведомстве.

18 октября было уничтожено 320 единиц оборудования, изъятых сотрудниками полиции в 2014—2016 годах. Кроме того, подготовлено к уничтожению еще 256 автоматов и покерных столов.

Напомним, ранее республиканские власти не раз выдвигали идею создания на Байкале игорной зоны. По мнению чиновников, это должно способствовать привлечению туристов. Однако, как сообщало ИА REGNUM, районные депутаты проголосовали против подобного предложения.

Читайте также:

На Байкале хотят создать игорную зону для «солидных» туристов

Казино на Байкале не будет — своё слово сказали депутаты райсовета