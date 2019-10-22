Аддис-Абеба, , 12:27 — REGNUM Агентство безопасности разведывательной сети Эфиопии заявило, что за 2019 год на правительственные учреждения, инфраструктурные и военные объекты страны было совершено 113 кибератак и попыток взлома. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство EthioNews.

По данным агентства, в результате самых последних кибератак, которые произошли в период с 1 июля по 30 сентября 2019 года, в информационную сеть Эфиопии было запущено 42 вредоносных программы, совершено 22 незаконных проникновения, а также 13 взломов несанкционированной системы и 7 атак в результате нарушения кибер-инфраструктуры.

Агентство заявило, что оно оперативно отреагировало на все виды кибератак на Эфиопию и смогло ликвидировать их до того, как произошла какая-либо утечка данных и сбой систем, в результате чего кибератаки не смогли нанести серьезный ущерб.