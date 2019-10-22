Ставрополь, , 10:54 — REGNUM Власти Ставрополья компенсируют потери гражданам, чье поголовье подлежит утилизации из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Сейчас ведется работа по составлению списков получателей выплат, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края по итогам прошедшего накануне, 21 октября, совещания в правительстве региона.

Владимир Владимиров Gubernator.stavkray.ru

Напомним, 17 октября специалисты выявили падеж свиней в Труновском районе Ставропольского края. Очаг АЧС был зафиксирован в селе Труновское, на территории колхоза «Терновское». При исследовании животных вирус был лабораторно подтвержден.

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Министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников в ходе совещания сообщил, что уже определены зоны угрозы, ведется утилизация животных в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах. Начинается дезинфекция территории.

«Люди должны получить деньги в максимально короткие сроки. Они должны точно понимать, когда и в каком объёме получат положенные за потерю животных средства», — подчеркнул губернатор Владимир Владимиров.

Глава региона поручил минсельхозу региона составить график выплат компенсаций и довести его до граждан. Отметим, что средства на это выделяются из резервного фонда краевого правительства.

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