Торонто, Канада, , 10:49 — REGNUM Один из основателей серии Assassin's Creed Патрис Дезиле всё ещё чувствует свою вину за создание «вышек» в играх этой франшизы. Об этом 21 октября сообщил портал Destructoid.

Дезиле извинился за создание «механики вышек», которая после Assassin's Creed перекочевала и в другие современные игры. В качестве одного из примеров он привёл успешную The Legend of Zelda: Breath of the Wild, в которой также присутствует эта особенность.

Напомним, в серии игр Assassin's Creed главному герою нужно было забираться на «вышки» (башни и другие высокие сооружения), чтобы открыть прилегающую территорию. Позже эта механика появилась и в играх серии Far Cry.

