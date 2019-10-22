Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:49 — REGNUM Музыкальный фестиваль Wasafi, который должен был состояться в субботу, 19 октября, был перенесен на неопределенный срок из-за проливных дождей. Об этом газете Mwananchi сообщил организатор мероприятия.

По словам Хамиси Тале, фестиваль Wasafi был перенесен в связи с предостережением о ливнях с 18 по 22 октября, опубликованном на портале Метеорологического агентства Танзании.

Как сообщает издание, фестиваль должен был пройти на почтовой площади района Киджитоньяма в Дар-эс-Саламе.

«Мы могли бы провести фестиваль, который должен был состояться на днях, но мы не можем игнорировать постановления специалистов», — заявил Тале.