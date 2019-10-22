Избербаш, Дагестан, , 10:45 — REGNUM Хлопок газовоздушной смеси в частном доме в городе Избербаше в Дагестане произошел из-за неисправности газовой колонки. Для обеспечения безопасности на месте происшествия работают экстренные службы и полицейские, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе МВД республики.

Напомним, взрыв бытового газа произошел сегодня около 08:00. По информации ведомства, пострадали три человека: двое взрослых и один ребенок. Всего в доме находились четыре человека.

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Напомним, ранее МЧС Дагестана сообщало, что хлопком газа была повреждена внешняя стена дома. Помимо этого, пострадали два автомобиля, которые были проигнорированы возле дома.

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