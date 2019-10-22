Аддис-Абеба, , 12:13 — REGNUM Исследование, проведенное ЮНИСЕФ для анализа ситуации с детьми и женщинами в 2019 году в Эфиопии, показало, что страна добилась значительного прогресса в улучшении благосостояния детей и женщин за последние пять лет, и основные показатели в области здравоохранения, питания, образования, защиты детей демонстрируют заметные улучшения. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Эфиопия Иван Шилов © ИА REGNUM

Исследование было проведено при поддержке ЮНИСЕФ, а сам итоговый доклад по нему представили государственный министр финансов Эфиопии Адмасу Небебе и представитель ЮНИСЕФ в Эфиопии Адель Ходр. «Такие высокие результаты показывают, что, когда правительства инвестируют в детей, как это делала Эфиопия в последние два десятилетия, благосостояние детей улучшается, и у них появляется больше возможностей для реализации своего потенциала в полную меру», — заявила Адель Ходр.

Согласно результатам исследования, детская смертность в Эфиопии в возрасте до пяти лет за последние два десятилетия снизилась на две трети. Тем не менее, 96 000 детей ежегодно умирают от неонатальных факторов, а 872 000 детей вакцинируются лишь частичным набором лекарств.

Задержка роста у детей в возрасте до пяти лет сократилась с 58% в 2000 году до 37% в 2019 г. Также в исследовании отмечается, что в детских браках наблюдается еще более заметное сокращение: распространенность снизилась с 60% в 2005 году до 40% в 2016 году. Однако в Эфиопии по-прежнему насчитывается 15 миллионов детей-невест, шесть миллионов из которых выходили замуж до достижения 15-летнего возраста.

Однако для детей доступ к базовым услугам, таким как образование, здравоохранение, питание, защита, жилье, водоснабжение и санитария, по-прежнему ограничен, и, по оценкам, из 43 миллионов детей в стране 36 миллионов детей не имеют доступа к базовым социальным услугам.