Уфа, , 10:50 — REGNUM Двадцать новогодних елок планируют установить в Уфе по случаю празднования Нового года. Об этом 22 октября сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов на оперативном совещании в мэрии города.

По его словам, одна живая елка будет размещена на площади Ленина, вторая искусственная разместится на площади Салавата Юлаева. Еще 18 елок установят в районах города.

Отмечается, что концепция их подсветки уже определена. В настоящее время власти города работают над созданием дизайна ледовых городков.

По словам заместителя главы администрации города Алины Сулеймановой, в Уфе пройдёт конкурс «Уфа праздничная». В нем будут участвовать предприятия и организации, которые украсят свои фасады. Победитель в данном конкурсе получит 150 тысяч рублей.