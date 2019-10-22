Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В больницах Петербурга остаются семь человек, пострадавших в результате столкновения маршрутки с трамваем вечером 20 октября на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников.

ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Напомним, всего в перевернувшейся после ДТП маршрутке пострадали 15 человек, в том числе трое детей.

По состоянию на 10:00 22 октябр, один человек в состоянии средней тяжести находится в НИИ Скорой помощи, пять человек состоянии средней тяжести остаются в Городской больнице №26. Один пострадавший ребенок находится в Детской городской больнице №1, также в состоянии средней тяжести.

Такие данные привела вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

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