Санкт-Петербург, 22 октября 2019, 10:46 — REGNUM В больницах Петербурга остаются семь человек, пострадавших в результате столкновения маршрутки с трамваем вечером 20 октября на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников.
Напомним, всего в перевернувшейся после ДТП маршрутке пострадали 15 человек, в том числе трое детей.
По состоянию на 10:00 22 октябр, один человек в состоянии средней тяжести находится в НИИ Скорой помощи, пять человек состоянии средней тяжести остаются в Городской больнице №26. Один пострадавший ребенок находится в Детской городской больнице №1, также в состоянии средней тяжести.
Такие данные привела вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.
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