Хабаровск, , 10:40 — REGNUM Генеральный консул Республики Корея О Сунг Хван во время делового визита в Хабаровск, высказался за активное развитие туризма в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, в 2018 году регион посетили 53 тысяч иностранных туристов, более половины из которых прибыли из Республики Корея.

К 30-летию установления дипломатических отношений между странами, которое будет отмечаться в 2020 году, предполагается запустить двухдневный туристический маршрут, который будет начинаться во Владивостоке, а заканчиваться в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, более чем на 80% сократился поток туристов из Пусана в Японию из-за ухудшения отношений между странами.